Aggrediscono baristi con calci e pugni: arrestato un uomo

(ANSA) - MURO LUCANO, 28 AGO - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Muro Lucano (Potenza), con le accuse di danneggiamento, lesioni personali e resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

L'uomo, insieme ad un trentenne, anch'egli di Muro Lucano, per motivi banali, ha aggredito il gestore di un bar situato nel centro del paese, provocandogli lesioni alla testa; nel tentativo di fermare l'aggressione è intervenuto anche l'altro barista che, a sua volta, è stato colpito con calci e pugni.

I due uomini, una volta usciti dal locale, prima di allontanarsi, hanno anche danneggiato i tavoli e le fioriere presenti all'ingresso dell'attività commerciale.

Il trentaduenne, poco dopo, è stato rintracciato dai Carabinieri: i militari, nel tentativo di fermarlo, sono stati aggrediti dall'uomo che ha danneggiato anche l'auto di servizio, prima di essere arrestato.

Anche il trentenne, che avrebbe partecipato all'aggressione dei due baristi, è stato identificato e denunciato in stato di libertà alla magistratura per gli stessi reati commessi in concorso. (ANSA).