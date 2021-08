Vaccini: Asp e Regione, "open day" da domenica al 31 agosto

(ANSA) - POTENZA, 27 AGO - Da domenica al 31 agosto Regione Basilicata e Azienda sanitaria di Potenza hanno organizzato un "open day" vaccinale con il siero "Pfizer" che si svolgerà "senza bisogno di prenotazione. Solo per l'hub vaccinale della tenda Qatar - ha spiegato l'ufficio stampa della giunta regionale lucana - l'apertura sarà dalle ore 9 alle 12. Tutti gli altri hub saranno aperti dalle 9 alle 18".

Potranno ricevere la vaccinazione durante i tre giorni dal 29 al 31 agosto anche "coloro che hanno già prenotato sulle piattaforme disponibili". Gli hub vaccinali che partecipano all'open day sono a Potenza (tenda del Qatar), Melfi (palestra di via della Cittadinanza attiva), Villa d'Agri (palestra dell'istituto comprensivo di via Verdi), Lauria (palestra Isis in via Cerse dello Speziale), Senise (complesso monumentale San Francesco di piazza Municipio) e Venosa (palestra della scuola media De Luca, in via Appia). (ANSA).