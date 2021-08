Covid: in Basilicata 65 positivi su 1.210 tamponi analizzati

(ANSA) - POTENZA, 27 AGO - Sessantacinque dei 1.210 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale sull'andamento dell'epidemia, che riporta anche il numero di 70 nuovi guariti.

Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 42, ma nessuna è in terapia intensiva: quelle in isolamento domiciliare sono 1.287. Ieri sono state eseguite 2.553 vaccinazioni: i lucani che hanno avuto la prima dose sono 394.590 (71,3 per cento), mentre quelli che hanno ricevuto anche la seconda sono 313.939 (56,7 per cento). (ANSA).