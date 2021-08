Scuola: edilizia e affitti, 4,2 mln di euro alla Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 26 AGO - Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie dell'avviso pubblico che assegna alla Basilicata 4,2 milioni di euro "destinati agli enti locali per lavori di edilizia e affitti di spazi per la didattica". In una dichiarazione, il Ministro, Patrizio Bianchi, ha detto che "queste risorse rappresentano un altro importante tassello per il rientro in presenza e in sicurezza delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Come Ministero - ha aggiunto - non ci siamo mai fermati: lavoriamo da tempo per la ripresa di settembre e saremo al fianco delle scuole per offrire loro tutto il sostegno necessario".

In particolare, dei fondi destinati alla Basilicata, 3,4 milioni di euro saranno utilizzati in diversi comuni per "lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico"; oltre 29 mila euro andranno al Comune di Tito (Potenza) per "affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione"; 785 mila euro andranno alla Provincia di Matera e ai Comuni di Nova Siri e San Mauro Forte (Matera) per "noleggi di strutture modulari temporanee per uso didattico". (ANSA).