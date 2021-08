Afghanistan: Bardi, "Basilicata può accogliere profughi"

(ANSA) - POTENZA, 25 AGO - La Basilicata è "già pronta per accogliere e prendersi cura degli afghani che in questi 20 anni hanno collaborato con l'Italia": lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, richiamando la necessità di "un apposito percorso che preveda prima di tutto quarantena e vaccinazione".

"Ovviamente - ha aggiunto Bardi - la nostra piccola regione può ospitare poche decine di persone ma con l'accoglienza diffusa contiamo anche di non creare problemi sociali alle comunità che accoglieranno soprattutto donne e bambini.

L'obiettivo - ha concluso - è mettere in campo dei progetti di reale integrazione, che vadano oltre la comprensibile emozione del momento". (ANSA).