Turismo: San Fele, presto aperte a pubblico altre 5 cascate

(ANSA) - POTENZA, 23 AGO - "Con la realizzazione del tratto finale dell'antico sentiero delle Cascate di San Fele (Potenza), in fase di progettazione e completamente finanziato, sarà finalmente possibile accedere in sicurezza alle altre cinque cascate": lo ha annunciato l'assessore all'ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa, dopo una visita nell'area naturalistica.

"Nella nuova programmazione dei fondi comunitari - ha evidenziato Rosa -prevediamo un ulteriore impegno per migliorare la ricettività sostenibile di tutta l'area del Parco del Vulture. La piena fruizione sostenibile di una delle più suggestive aree protette della Basilicata, - ha aggiunto - renderà ancor più attrattiva una parte di territorio lucano con grosse potenzialità di sviluppo".

"Stiamo pianificando - ha spiegato l'assessore - sia gli interventi per la messa in sicurezza dei sentieri, sia quelli per lo sviluppo dell'attrattore dove sono già attivi servizi di vigilanza e informazione. Tra gli altri progetti in corso di realizzazione - ha concluso Rosa - à previsto un punto informazioni e servizi igienici ed il completamento della messa in sicurezza di tutta la rete sentieristica". (ANSA).