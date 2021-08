Musica: presentata a Matera la 34/a edizione di "Gezziamoci"

(ANSA) - MATERA, 23 AGO - Concerti, uno dei quali all'alba, con artisti noti come Ares Tavolazzi degli Area nel Trio Kalà con Rita Marcotulli e Alfredo Golino, e di Tullio De Piscopo con Aldo Zunino e Dado Moroni, laboratori, mostre, trekking urbano, degustazione di tipicità locali, caratterizzano il programma della 34/a edizione di ''Gezziamoci'', il jazz festival della Basilicata organizzato dall'Onyx jazz club.

La manifestazione, presentata stamani nel corso della conferenza stampa dal presidente del sodalizio, Luigi Esposito, prenderà il via domani a Matera con un percorso guidato di jazz, olio e vino e un tributo di Saverio Pepe a Franco Battiato. La conclusione il 29 agosto con un concerto all'alba, in un luogo urbano che sarà reso noto all'ultimo momento. Dal 24 al 29 agosto, presso l'hotel del Campo sarà visibile la mostra di acquerelli '' Jazza frames'' di Saverio Salvernini. Il festival farà tappa a Montescaglioso il 26 agosto, nell'Abbazia di San Michele Arcangelo, con in concerto del pianista Fabio Giachino.

