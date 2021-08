Mare: Arpab, in campioni acque di Maratea nessuna anomalia

(ANSA) - POTENZA, 23 AGO - "Nessuna anomalia è stata riscontrata a seguito dei controlli sulla qualità delle acque di balneazione effettuati sulla costa di Maratea il 20 agosto; i prelievi sono stati effettuati ogni 600 metri a partire dalla foce del fiume Noce fino al canale di Mezzanotte": lo ha reso noto l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (Arpab).

I controlli, svolti in collaborazione con la Capitaneria di Porto - ha spiegato l'agenzia - sono stati effettuati nel rispetto dei "parametri dettati dal ministero della Salute ed in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente".

In particolare, per quanto riguarda la spiaggia di Fiumicello - ha comunicato l'Arpab - "sono stati effettuati tre campionamenti in tre punti distinti e in nessuno dei tre è emerso alcun superamento dei livelli batteriologici previsti dalla normativa".

"Non è stato riscontrato in generale nessun problema per la balneazione, sulla costa tirrenica lucana e - ha concluso l'Arpab - in particolare, sulla spiaggia di Fiumicello". (ANSA).