Covid: nel fine settimana in Basilicata 58 nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 23 AGO - Cinquantotto dei 1.571 tamponi esaminati in Basilicata nel fine settimana passato sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force nel bollettino sull'andamento della pandemia, che riporta anche che il 70,3 per cento dei lucani (389.039) ha ricevuto una dose di vaccino.

Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 39 (nessuna di loro è in terapia intensiva) e si è registrata un'altra vittima (ora, in totale, sono 575). In isolamento domiciliare vi sono 1.225 persone, mentre altre 44 sono guarite (in totale sono 25.912 coloro che hanno superato la malattia). I lucani che hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino sono 307.626 (55,6 per cento). (ANSA).