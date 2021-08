Agricoltura: raccolta pomodori, riaperto ex tabacchificio

(ANSA) - POTENZA, 23 AGO - Con una seri di tamponi rapidi ai quali sono stati sottoposti tutti i lavoratori migranti impegnati nella campagna di raccolta del pomodoro, è stato riaperto oggi il centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio (Potenza), allestito all'interno dell'ex tabacchificio: lo ha annunciato la Coldiretti della Basilicata.

Se all'estio dello screening sanitario - è scritto in una nota dall'organizzazione di categoria - dovessero risultare dei positivi, gli stessi "verranno posti in isolamento. Da mercoledì - ha aggiunto - inizieranno anche le vaccinazioni".

"Finalmente dopo diverse sollecitazioni la struttura è operativa ed è a disposizione delle imprese agricole del territorio per ospitare i braccianti", hanno commentato il presidente regionale della Coldiretti, Antonio Pessolani e il direttore provinciale, Franco Carbone.

In occasione dello screening, i rappresentanti della Coldiretti hanno incontrato la persona che gestirà la struttura, "per organizzare le attività di supporto alla campagna di raccolta del pomodoro, a cominciare dal trasporto dei lavoratori dal centro di accoglienza alle aziende agricole".

"Da parte delle imprese e degli organismi delegati alla gestione della struttura - hanno concluso Pessolani e Carbone - c'è stata la massima disponibilità e collaborazione". (ANSA).