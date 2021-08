Covid: in Basilicata 45 positivi su 931 tamponi analizzati

(ANSA) - POTENZA, 20 AGO - Nelle ultime 24 ore, in Basilicata sono stati esaminati 931 tamponi, 45 dei quali sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche 30 guarigioni.

Il bollettino riporta un aumento di due unità (da 37 a 39) delle persone ricoverate in ospedale, due della quali curate in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.195.

Dal punto di vista delle vaccinazioni, ieri ne sono state eseguite 3.609. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 384.615 (69,5 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 303.174 (54,8 per cento). (ANSA).