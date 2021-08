Comuni: Lauria; sen. Pittella (Pd) candidato sindaco

(ANSA) - POTENZA, 18 AGO - Il sen. Gianni Pittella (Pd) sarà candidato sindaco a Lauria (Potenza): lo ha annunciato lui stesso sui social, spiegando di aver deciso di mettere la sua esperienza a disposizione della sua comunità dopo tante sollecitazioni ricevute.

La scelta di Pittella - che ha una lunga esperienza politica in Italia e in Europa - è stata accolta con soddisfazione dal sen. Salvatore Margiotta (Pd), che lp'ha definita "una svolta importante" e "un importante rilancio per il Pd e il centrosinistra lucano". Secondo l'on. Vito De Filippo (Pd), , "una figura di così alto profilo e di tale significato politico può riunire tutte le anime del centrosinistra e le forze moderate in Basilicata". De Filippo ha espresso l'auspicio che la candidatura di Pittella "abbia ricadute significative nella costruzione di intese anche a livello nazionale". (ANSA).