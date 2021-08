Aggredisce infermiera del 118 e minaccia CC, arrestato

(ANSA) - LAVELLO, 18 AGO - Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Lavello (Potenza), poco dopo aver aggredito un'infermiera del 118 che lo stava soccorrendo. E' accusato di lesioni personali, violenza privata e danneggiamento aggravato.

Quando i Carabinieri sono intervenuti, l'infermiera era già stata aggredita ma il suo racconto ha aiutato i militari a rintracciare l'uomo. Alla vista dei Carabinieri, l'uomo - "ancora in evidente stato di agitazione" - li ha minacciati di morte e ha danneggiato anche due auto in sosta nelle strada. E' stato arrestato: l'infermiera ha riportato una contusione al collo, giudicata guaribile in quattro giorni. (ANSA).