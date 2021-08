Covid: in Basilicata nel fine settimana emersi 62 nuovi casi

(ANSA) - POTENZA, 16 AGO - Sessantadue dei 706 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino sull'andamento del covid-19. I ricoverati sono passati da 28 a 36 e due di loro sono in terapia intensiva. I guariti sono 17.

Dal punto di vista delle vaccinazioni, la Azienda sanitaria di Potenza ha reso noto che, dal 13 agosto scorso, sono stati attivati 43.477 nuovi slot di prenotazione dedicati alla fascia di età da 12 a 19 anni. In due giorni in Basilicata sono state effettuate 6.188 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 378.219 (68,4 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 295.288 (53,4 per cento). (ANSA).