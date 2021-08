'Offese a Gino Strada',chiesta rimozione dg Arpab Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 14 AGO - Ha raggiunto in poche ore mille firme la petizione lanciata on line dalla Cgil di Basilicata per chiedere al presidente della Regione, Vito Bardi, la rimozione del direttore generale dell'Arpab, Antonio Tisci, accusato di aver scritto "parole offensive verso la memoria e i meriti" di Gino Strada, il fondatore di Emergency morto ieri.

In particolare, è stato sottolineato che Tisci ha scritto su un social che, da giovane, Strada "girava con una chiave inglese per spaccare la testa di chi non la pensava come lui". Le dimissioni di Tisci sono state chieste anche dal consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli, da Libera Basilicata e da Articolo Uno Basilicata, che ha definito "grave e sconcertante" il contenuto delle parole del direttore generale dell'Arpab, che non avrebbe rimosso un post che, a commento della morte di strada, parlava di "una zecca in meno". Il gruppo del M5s nel consiglio regionale della Basilicata, inoltre, ha fatto riferimento ad un commento di Tisci dopo l'incendio della discarica di Borgo La Martella, a Matera, avvenuto nei giorni scorsi. Rispondendo ad un'altra persona, Tisci ha scritto: "Sul versante umano ti dico solo di non avere mai fiducia nella magistratura". (ANSA).