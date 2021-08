Covid: in Basilicata 68 tamponi positivi su oltre mille

(ANSA) - POTENZA, 14 AGO - Sessantotto dei 1.055 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel suo bollettino, che segnala un aumento netto delle persone ricoverate in ospedale (passate da 40 a 68), anche se una soltanto è curata in terapia intensiva.

In una giornata sono state effettuate in Basilicata 3.677 vaccinazioni: sono 375.558 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (67,9 per cento), mentre sono 291.761 quello che hanno avuto anche la seconda (52,7 per cento). (ANSA).