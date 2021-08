Covid: in Basilicata 40 positivi e un decesso

(ANSA) - POTENZA, 13 AGO - Quaranta dei 755 tamponi molecolari analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi. Lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono 28 (due in più di ieri) le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (uno dei pazienti è in terapia intensiva). Le persone in isolamento domiciliare sono 981, 25 quelle guarite, mentre è stato registrato un decesso. (ANSA).