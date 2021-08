Vaccini: dal 18/8 nei Centri di accoglienza del Materano

(ANSA) - POTENZA, 12 AGO - In provincia di Matera, da mercoledì 18 agosto avrà inizio la campagna vaccinale anti covid-19 nei Centri di accoglienza per stranieri attivi a Ferrandina, Irsina, Miglionico, borgo La Martella di Matera e Tinchi di Pisticci; lunedì 23 agosto le vaccinazioni saranno somministrate a Metaponto borgo. La campagna interesserà tutti i migranti, compresi i minorenni: lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata.

Le vaccinazioni ai migranti sarà coordinata dall'Azienda sanitaria di Matera (Asm), in collaborazione con la Prefettura di Matera e con il team vaccinale delle unità mobili della difesa messe a disposizione dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. "Per assicurare la partecipazione anche dei braccianti agricoli - è scritto nella nota - le vaccinazioni inizieranno dopo le ore 17". (ANSA).