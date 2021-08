Maltratta la sorella, arrestato nel Metapontino

(ANSA) - MATERA, 12 AGO - Con l'accusa di maltrattamenti ai danni della sorella, in un comune del Metapontino, un giovane, di origine romena, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.

Dopo la prima denuncia presentata dalla donna per le continue minacce di morte, al giovane era stato notificato il divieto di avvicinamento alla sua abitazione, che però non ha rispettato.

Portato in Caserma, è stato segnalato per la violazione, ma quando ha chiesto di tornare nella casa della sorella per prendere i suoi effetti personali, ha di nuovo inveito e minacciato di morte la donna e i militari dell'Arma che lo hanno quindi arrestato in flagranza di reato. (ANSA).