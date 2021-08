Cinema: Rocco Papaleo gira 'Scordato', protagonista Giorgia

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - ''A fine mese inizieranno le riprese del mio nuovo film 'Scordato' ma la vera notizia è un'altra la protagonista accanto a me sarà Giorgia''. Lo scrive su twitter Rocco Papaleo che pubblica anche un video dove racconta che per il suo quarto film ''una commedia dal risvolto poetico'' che torna a girare in Basilicata, è riuscito a convincere dopo tante insistenze Giorgia. La cantante, aggiunge Papaleo ''si è decisa a interpretare il ruolo principale femminile del film. La conosco da quando era ragazzina ho sempre intravisto le sue capacità per la umanità la sua simpatia il suo sorriso il suo swing'' (ANSA).