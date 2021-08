A Rionero accoltella anziano per estorcere denaro: arrestato

(ANSA) - POTENZA, 11 AGO - Un uomo di Rionero in Vulture (Potenza), di 48 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di tentativo di omicidio e tentata estorsione ai danni di un anziano che ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo si è introdotto in casa della vittima con un escamotage nel tentativo di estorcergli denaro e che, ricevuto il rifiuto da parte dell'anziano a consegnare la somma richiesta, lo ha colpito ripetutamente alla gola ed alle mani con un taglierino.

(ANSA).