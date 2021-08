Famiglia: Ministra Bonetti visita casa famiglia Lagonegro

(ANSA) - POTENZA, 10 AGO - La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha visitato la casa-famiglia "Compagni di Strada" di Lagonegro (Potenza).

Durante la visita è stato presentato il lavoro educativo e formativo che la comunità porta avanti, evidenziando le attività, il progetto educativo che si realizza nei confronti di ciascun ospite e il lavoro di rete, una metodologia finalizzata a soddisfare i bisogni di identificazione, di costruzione dell'individualità, di appartenenza, di autonomia e di riservatezza dei ragazzi accolti. L'obiettivo prioritario della comunità è il benessere psico-fisico e sociale dei minori e non che vengono ospitati, si lavora in collaborazione con i servizi competenti, per favorire quando possibile, il loro rientro presso la famiglia d'origine e di essere di sostegno anche alle famiglie.

Dai responsabili della struttura è stato espresso "apprezzamento per la determinazione e perseveranza della Ministra nel portare avanti il progetto Family Act, che incide su diversi settori: il sostegno all'occupazione femminile, la promozione della natalità, l'importanza del valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli".

"Grazie perché in questa casa incontriamo la speranza. Non solo il Governo ma il Paese deve ringraziare chi sa prendere per mano ogni bambino non per farlo diventare un domani parte della comunità, ma perché già ora è una pietra preziosa della comunità. Di fronte alla ferita, al dolore l'arma più grande che abbiamo è il coraggio di non disperare mai", ha detto la ministra Bonetti esprimendo il pieno sostegno del Governo a esperienze come quelle della casa- famiglia di Lagonegro.

(ANSA).