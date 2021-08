Covid: in Basilicata 69 tamponi positivi su 1.168 analizzati

(ANSA) - POTENZA, 07 AGO - Sessantanove dei 1.168 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino quotidiano, che riporta in aumento anche il numero delle persone ricoverate in ospedale (da 22 a 23) e quello dei pazienti codiv in terapia intensiva (da uno a due).

I nuovi guariti sono 14, mentre sono 878 coloro che sono in isolamento domiciliare.

Dal punto di vista delle vaccinazioni, ne sono state somministrate 4.385: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 364.980 (66 per cento) mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 274.300 (49,6 per cento). (ANSA).