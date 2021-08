Covid: Gimbe, in Basilicata "settimana in peggioramento"

(ANSA) - POTENZA, 05 AGO - Nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto in Basilicata "si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (138) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (80,7 per cento) rispetto alla settimana precedente": è quanto emerge dalle rilevazioni e dall'analisi della Fondazione Gimbe sulla situazione dell'epidemia.

L'analisi ha rilevato che sono "sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti covid-19". Secondo i dati della Fondazione, in Basilicata "la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 51,1 per cento (media Italia 56 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 14,8 per cento (media Italia 9,5 per cento) solo con prima dose". Dall'analisi si rileva che "la popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 10,1 per cento (media Italia undici per cento)" e che "la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 58,9 per cento (media Italia 63,4 per cento)".

