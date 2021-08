Incendio consorzio per non pagare debito: 4 obblighi dimora

(ANSA) - POTENZA, 02 AGO - La misura cautelare dell'obbligo di dimora è stata notificata oggi dai Carabinieri a quattro uomini di Orta Nova (Foggia) - di età compresa fra 35 e 21 anni - ritenuti responsabili di un incendio che, nella notte del 12 settembre 2020, provocò danni per oltre un milione di euro alla sede del "Consorzio di cooperativa Op del Mediterraneo", a Palazzo San Gervasio (Potenza).

I quattro, che dovranno anche presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria, agirono - uno come mandante, gli altri come esecutori materiali - a causa del debito di circa 28 mila euro che il mandante stesso aveva nei confronti del consorzio. Le fiamme distrussero un capannone adibito a deposito, uffici e arredi e alcuni macchinari. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, portarono all'acquisizione di "gravi indizi di reità" a carico dei quattro indagati: la Procura stessa aveva chiesto al gip una misura cautelare più grave, "in considerazione della gravità dei fatti e della personalità degli indagati". Per tale motivo, ha deciso di presenterà ricorso contro l'ordinanza del gip al Tribunale del riesame di Potenza. (ANSA).