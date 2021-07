Lavoro: controllate 185 aziende, 63 lavoratori "in nero"

(ANSA) - POTENZA, 26 LUG - Nel trimestre maggio-luglio 2021, la sede materana dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza-Matera ha controllato in Basilicata 185 aziende e 1.209 lavoratori ed ha trovato 63 lavoratori "in nero" di cui 21 italiani, 38 extracomunitari e quattro comunitari.

Le ispezioni, è scritto in una nota, sono avvenute nell'ambito del progetto "Su.Pr.Eme" ed hanno previsto dei controlli nel settore agricolo al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro.

Dei 1.209 lavoratori soggetti ad accertamento, "537 sono di nazionalità italiana, 288 comunitari di nazionalità prevalentemente romena, e 384 lavoratori extracomunitari".

(ANSA).