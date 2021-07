Covid: nel fine settimana in Basilicata dieci nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 26 LUG - Dieci dei 441 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che - nei due giorni considerati - sono state effettuate 10.222 vaccinazioni.

Per quanto riguarda le persone positive, 15 sono ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna, però, in terapia intensiva) e altre 24 sono guarite.

Dal punto di vista delle vaccinazioni, 343.563 lucani (62,1 per cento) hanno ricevuto la prima dose, mentre 237.759 (43 per cento) hanno avuto anche la seconda. (ANSA).