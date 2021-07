Storia: brevetto il "Nikel de la Plata", ricordo di De Rosa

(ANSA) - POTENZA, 22 LUG - Si intitola "Lucani in Argentina" il documentario che sarà proiettato in anteprima sabato prossimo, 24 luglio, a Castelluccio Inferiore (Potenza), per ricordare Francesco De Rosa, che vi era nato trasferendosi poi in Argentina, dove nel 1901 depositò il brevetto del "Nikel de la Plata".

Il ricordo di De Rosa avverrà durante una manifestazione intitolata "Memorie Migrante", condotta dalla giornalista della Rai Barbara Capponi. De Rosa era partito da Genova nel 1892, con un biglietto di terza classe di una nave: in Argentina realizzò anche "un prototipo di moneta" che presentò al governo del Paese sudamericano. Il "Nikel de la Plata" fu usato "per molti anni nel settore navale e per la realizzazione di vari oggetti". I risultati della ricerca su De Rosa saranno resi noti dal sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Campanella, e da Egidio Sproviero. (ANSA).