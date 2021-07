Rifiuti: discarica vicino a parco rupestre, una denuncia

(ANSA) - MATERA, 22 LUG - Un terreno di circa tremila metri quadrati - "adibito abusivamente ad autodemolizione e discarica di rifiuti speciali" - è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a Matera, in una zona vicina al parco delle chiese rupestri.

Il sequestro è stato convalidato dal gip presso il Tribunale.

I militari delle fiamme gialle vi hanno trovato "numerosi autoveicoli fuori uso, carcasse di autovetture, di camion e rimorchi, nonché rottami ferrosi e materiale vario".

La persona individuata come responsabile è stata denunciata in stato di libertà alla magistratura per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e invasione di terreno di proprietà pubblica". (ANSA).