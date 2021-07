Covid: in Basilicata 22 positivi su 640 tamponi analizzati

(ANSA) - POTENZA, 22 LUG - Ventidue dei 640 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale. Secondo gli ultimi dati, sono 19 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera, ma nessuna è in terapia intensiva.

Attualmente, sono in isolamento domiciliare 551 lucani.

Ieri hanno ricevuto il vaccino 5.845 persone: i lucani che hanno avuto la prima dose sono 336.303 (60,8 per cento), mentre sono 223.405 quelli che hanno avuto anche la seconda (40,4) per cento). (ANSA).