Carabinieri: controlli nel Potentino, 17 denunciati

(ANSA) - POTENZA, 20 LUG - Diciassette persone sono state denunciate in stato di libertà all'autorità giudiziaria dai Carabinieri durante una serie di controlli che hanno interessato una quindicina di comuni della provincia di Potenza..

Le denunce sono state decise per reati legati agli stupefacenti, al possesso di armi e alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droga. In particolare, i militari hanno sequestrato una pistola scacciacani, due coltelli, oltre 90 grammi di hascisc e marijuana e 228 semi di canapa indiana.

Sono state ritirate otto patenti di guida. I controlli hanno interessato i territori di Potenza, Vietri di Potenza, Paterno, Pietragalla, Noepoli, Terranova di Pollino, Barile, Senise, Melfi, San Severino Lucano e Viggiano. (ANSA).