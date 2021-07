ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata Rt puntuale sale a 0.92

(ANSA) - POTENZA, 16 LUG - In Basilicata si teme che i segnali degli ultimi giorni - che registrano un lieve aumento dei casi e dei ricoveri - possano essere la spia di una ripresa della pandemia in regione. Tuttavia, la pressione sugli ospedali per ora resta rassicurante, in particolare per le terapie intensive che ormai da diverse settimane sono senza pazienti covid.

Oggi il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute ha alzato il livello di rischio della Basilicata, passato da basso a moderato. In crescita anche l'Rt puntuale, arrivato a 0.92, rispetto alla media nazionale dello 0.91, mentre con 7,1 casi ogni centomila abitanti il dato dell'incidenza si attesta al secondo posto tra quelli più bassi, alle spalle della sola Val d'Aosta (3,2).

E nell'ultima settimana la Basilicata ha fatto la "scoperta" anche della variante Delta: i casi sono ancora pochissimi e quasi sempre riguardano persone asintomatiche o addirittura già negativizzate, poiché il sequenziamento ha preso in esame tamponi risultati positivi diversi giorni fa. Come nel resto d'Italia, inoltre, anche la preoccupazione di alcune famiglie lucane è per i giovani rimasti bloccati a Malta e in altre parti del mondo, dove erano andati per vacanze studio.

Gli ultimi dati diffusi dalla task force regionale hanno detto che ieri sono stati esaminati 309 tamponi molecolari: dieci sono risultati positivi, con una percentuale superiore ai giorni precedenti. In regione sono 14 le persone ricoverate, nessuna delle quali - come detto - è in terapia intensiva e non si registrano nuovi decessi (il totale delle vittime lucane è fermo da giorni a 569), mentre 15 persone sono guarite ieri.

Attualmente, i positivi in isolamento domiciliare sono 547.

Procede spedita - è questa è forse la notizia migliore della settimana - la campagna di vaccinazione: ad esempio ieri sono state effettuate 6.536 inoculazioni. E così i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 325.658 (58,9 per cento), quelli che hanno avuto anche la seconda sono 200.318 (36,2 per cento).

