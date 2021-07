Potenza calcio: Caiata, squadra completa all'80%

(ANSA) - POTENZA, 15 LUG - "Partiamo da due vantaggi: la conferma dell'allenatore Fabio Gallo, arrivato nello scorso mese di febbraio, e un'ossatura di squadra già ben definita, completa all'80 per cento. Non facciamo proclami, anche perché il campionato è altamente competitivo, ma sicuramente partiamo per giocare bene e toglierci importanti soddisfazioni". Lo ha detto il presidente del Potenza (serie C, girone C), Salvatore Caiata, nella conferenza stampa di inizio stagione, sulle tribune dello stadio Viviani del capoluogo lucano. (ANSA).