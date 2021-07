Droga: spaccio a Potenza, 26 misure cautelari

(ANSA) - POTENZA, 08 LUG - Ventisei misure cautelari, tra arresti domiciliari e obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri nell'ambito di un'operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le persone coinvolte nell'operazione "Idra" fanno parte "di un sodalizio criminale di matrice etnica, di origini gambiane e nigeriane, con base - è scritto in una nota diffusa stamani dall'Arma - nel centro abitato del capoluogo lucano e propaggini nei comuni della Val d'Agri dove agiva anche un'articolata rete di spacciatori al dettaglio di nazionalità italiana".

In particolare, i Carabinieri del comando provinciale di Potenza stanno eseguendo le misure cautelari nelle province di Potenza, Como, Latina, Pordenone, Salerno e Viterbo, nei confronti di 26 persone, accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. (ANSA).