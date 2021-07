Archeologia: Scuola Unibas riprende scavi a Metaponto

(ANSA) - MATERA, 07 LUG - Ambienti ad uso privato e strutture pubbliche, tra le quali un complesso termale, una basilica paleocristiana con annesso battistero: sono alcuni degli elementi oggetto della campagna di scavo che la Scuola di specializzazione in beni archeologici di Matera dell'Università degli studi della Basilicata ha riattivato nella città antica di Metaponto. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Ateneo lucano.

La ripresa degli scavi, avviata a fine giugno, sta interessando la parte più vicina alla costa antica dell'area urbana, identificata per la prima volta da Dinu Adamesteanu negli anni Sessanta. Le indagini attuali della Scuola di specializzazione dell'Unibas sono affiancate da ricerche geomagnetiche e di "remote sensing", realizzate dalla sede di Potenza dell'Ispc-Cnr, con l'obiettivo di rilevare anomalie nel sottosuolo in aree adiacenti ai saggi archeologici. (ANSA).