Tv: con 'Linea Verde Estate' viaggio a Maratea

(ANSA) - POTENZA, 06 LUG - "Eccellenze Lucane: il prossimo appuntamento di Linea Verde Estate, con Marco Bianchi ed Angela Rafanelli, in onda domenica 11 luglio, alle 12.20 su Raiuno, sarà un viaggio a Maratea, in Basilicata, alla scoperta delle eccellenze che rendono unico il più piccolo tratto di costa d'Italia".

In un comunicato è sottolineato che "spettacolari spedizioni nei posti più sperduti ed incontaminati del nostro pianeta affinché, soprattutto, le nuove generazioni si innamorino del mare e lo imparino a conoscere sempre più: in navigazione, record ed imprese di Gianluca Genoni, primatista mondiale di apnea ed ambasciatore scientifico del progetto Gombessa. Scenari meravigliosi, un susseguirsi di grotte e calette inaccessibili: pagaiando in kayak, sovrastati dalle montagne, il fascino ed i segreti delle insenature della costa di Maratea. Un'altezza di 21 metri, un'apertura di braccia di 19 metri, un'eccezionale vista a 360° del magico profilo della costa e delle montagne interne: percorrendo la nuova via ferrata, una spettacolare ascesa al Cristo di Maratea, secondo per dimensioni solo a quello del Corcovado di Rio de Janeiro, ed il progetto Maratea Experience". (ANSA).