Incidente sul tratto lucano dell'A2, due morti

(ANSA) - POTENZA, 06 LUG - Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale - la scorsa notte sul tratto lucano dell'A2, nei pressi di Nemoli (Potenza).

Nell'incidente - che ha coinvolto un veicolo pesante e due auto - sono rimaste ferite anche altre quattro persone. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli operatori sanitari del 118 e il personale dell'Anas. (ANSA).