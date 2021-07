Covid: in Basilicata positivi solo sette tamponi su 490

(ANSA) - POTENZA, 06 LUG - In Basilicata ieri sono stati processati 490 tamponi molecolari: sette sono risultati positivi al covid-19 (cinque di persone residenti in regione). E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di cinque lucani. Lo ha reso noto la task force regionale, evidenziando che il numero dei attualmente positivi è di 698.

Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 569. Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 16, nessuna delle quali in terapia intensiva. (ANSA).