Turismo: una ciclovia nel Materano lungo percorsi storici

(ANSA) - MATERA, 05 LUG - In bicicletta dal Parco della Murgia alle aree bradanica e metapontina, toccando le antiche vie della Transumanza, del Sale e Francigena alla scoperta di percorsi inediti, di tradizioni e sapori: è l'obiettivo del progetto di ciclovia promosso dal Parco della Murgia nell'ambito della programmazione europea per 3,7 milioni di euro, prevista dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e rivolto a realtà di cinque regioni del Sud in ritardo di sviluppo.

Il progetto, presentato oggi a Matera nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Parco, Michele Lamacchia, e dal sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, interessa un un tracciato di 189 chilometri. (ANSA).