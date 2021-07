Pesca: a Slow Fish presentata la Basilicata a 'Miglio Zero'

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Per promuovere la filiera della piccola pesca locale è nato il brand "Basilicata Miglio Zero", un marchio che intende valorizzare il pescato a chilometro zero, dal tombarello e il nasello del Mar Tirreno, alla seppia e il cefalo del Mar Ionio. Lo hanno presentato il direttore del Flag Coast to Coast Basilicata Salvatore Lobreglio e il portavoce della cooperativa Nereide, l'unica attualmente attiva nel Mar Ionio, Piero Scarci, stamani a Genova nello stand della Regione Basilicata a Slow Fish 2021.

"Il Flag Coast to Coast è l'unico gruppo di azione costiera lucano, - spiega Lobreglio - con le attività legate al brand 'Basilicata Miglio Zero' intendiamo sviluppare azioni finalizzate a rafforzare il sistema produttivo locale".

"Servirà a promuovere tutti i prodotti legati alla piccola pesca artigianale locale. - continua - Perciò abbiamo portato a Slow Fish quattro ricette costruite sulle specie più pescate nei due mari della Basilicata, che vengono unite ai prodotti di terra rappresentativi della cultura rurale, piatti misti della nostra tradizione".

Le quattro video-ricette consultabili online sono state preparate a Roma presso la sede nazionale della Federazione italiana cuochi. Due nascono dalle tradizioni della costa tirrenica della Basilicata, due da quella ionica.

Da un lato il tombarello e il nasello per il Mar Tirreno, dall'altro la seppia e il cefalo per lo Ionio.

Il tombarello all'insalata marateota, unisce il pesce sfilettato scottato al vapore con il pomodoro rosa di Maratea, la cipolla rossa, le olive verdi e nere del territorio e il basilico. Il nasello del Porticello, prende il nome da una piccola darsena di Maratea, si tratta di un nasello in guazzetto con sapori di mare e di terra uniti assieme. Mentre dal pescato e dai sapori della costa ionica nascono la polpetta di cefalo e la seppia ripiena.

