Slow Fish: saranno presentate quattro ricette lucane

(ANSA) - POTENZA, 01 LUG - Quattro "video ricette tradizionali, due per la costa tirrenica e due per quella jonica", saranno presentate a Genova durante la decima edizione di "Slow Fish", manifestazione dedicata al mare in programma da oggi a domenica prossima, 4 luglio.

Lo ha reso noto il dipartimento politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, annunciando la presenza di una padiglione "realizzato nell'ambito delle attività del Feamp Basilicata e del Flag Coast To Coast in collaborazione con Slow Food Basilicata, per presentare un altro racconto della nostra terra i cui protagonisti sono il mare, la pesca e i piatti di pesce un tempo denominato 'povero', oggi ricercati e prelibatissimi. Il tutto raccontato declinando il tema della biodiversità, vera ricchezza dei nostri mari e del nostro territorio, attraverso un ricco programma di eventi ed appuntamenti".

L'assessore, Francesco Fanelli, ha spiegato che sarà presentato anche "il progetto 'Sentinelle Blu', elaborato congiuntamente con il dipartimento politiche agricole e forestali della Regione Basilicata e il Crea Basilicata, il cui obiettivo è formare un corpo ausiliario speciale di operatori della pesca, le cui funzioni a supporto delle attività marittime garantiscano la tutela degli ambiti costieri, la salvaguardia delle popolazioni marine e la conservazione della biodiversità, unitamente alla sicurezza e alla vigilanza in mare". (ANSA).