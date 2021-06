Il poligono è senza vigilanza, denunciato il titolare

(ANSA) - POTENZA, 30 GIU - Il titolare di un poligono di tiro del Vulture-Melfese è stato denunciato dalla Polizia al termine di un controllo. L'accusa è quella di aver "omesso di predisporre, durante le esercitazioni, la vigilanza perimetrale per evitare l'accesso di persone non autorizzate". Inoltre, l'impianto non è stato dotato - secondo quanto emerso durante le verifiche - di "idonei mezzi antincendio e di primo soccorso".

