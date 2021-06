Ferrovie: Bardi, la Ferrandina-Matera sarà attiva nel 2026

(ANSA) - POTENZA, 30 GIU - La linea ferroviaria Ferrandina-Matera - che collegherà la città dei Sassi alla rete delle Ferrovie dello Stato - sarà attiva "per la fine del 2026" e costerà 365 milioni di euro: sono i due dati essenziali forniti poco fa al consiglio regionale dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

"Si tratta - ha spiegato Bardi - di un'opera importante che colmerebbe un gap che dura molti anni. Come Presidente della Regione assicuro la massima attenzione a questa progettualità che riguarda non solo Matera ma l'intera Basilicata".

Nella relazione presentata al consiglio, il presidente della Regione ha ripercorso la storia della linea ferroviaria e i passi della "ripresa" del progetto, spiegando anche gli interventi che saranno eseguiti nei prossimi mesi, sia nuovi sia su opere già realizzate. (ANSA).