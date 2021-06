Covid: in Basilicata otto positivi su 567 tamponi esaminati

(ANSA) - POTENZA, 30 GIU - Otto dei 567 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che altre 22 persone sono guarite dal covid-19.

Ieri, inoltre, sono state eseguite 3.886 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 293.250 (il 53 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda dose sono 157.539 (28,5 per cento). (ANSA).