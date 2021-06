Covid: in Basilicata sette tamponi positivi su 642 esaminati

(ANSA) - POTENZA, 29 GIU - Sette dei 642 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche 107 nuove guarigioni.

Ieri sono state effettuate 3.642 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 290.393 (52,5 per cento), mentre sono 156.494 coloro che hanno avuto anche la seconda (28,3 per cento). (ANSA).