Giustizia: 728 processi penali in Corte Appello nel 2019-20

(ANSA) - POTENZA, 28 GIU - Da luglio 2019 alla fine di giugno 2020 la Corte di Appello di Potenza ha definito 728 processi penali ordinari e, "nel medesimo periodo, sono stati proposti 229 ricorsi per cassazione" contro le sentenze penali emesse dalla Corte stessa: lo ha reso noto la Presidente della Corte di Appello di Potenza, Rosa Patrizia Sinisi, in riferimento a dichiarazioni fatte nei giorni scorsi dal presidente della Camera penale distrettuale di Basilicata.

La Corte di Cassazione - ha aggiunto Sinisi - "ha così definito 192 ricorsi avverso sentenze penali ordinarie della Corte di Appello di Potenza: sei sentenze di annullamento con rinvio; cinque sentenze di annullamento senza rinvio; una sentenza di annullamento per remissione di querela; tre sentenze di annullamento con rinvio al giudici civile; 18 sentenze di annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati; nove sentenze di rigetto del ricorso; 150 ricorsi dichiarati inammissibili. Sempre nel medesimo periodo - ha concluso - nessuna sentenza della Corte di Assise di Appello di Potenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione". (ANSA).