G20: taralli e ciliegie per delegati esteri da Bari a Matera

(ANSA) - BARI, 28 GIU - Moquette azzurra, biscotti di mandorle, taralli e ciliegie accoglieranno e accompagneranno da Bari a Matera, domani mattina, le delegazioni Esteri del G20, che viaggeranno a bordo del treno Stadler delle Ferrovie Appulo lucane, per l'occasione brandizzato con i loghi del G20 sia all'esterno, sui finestrini, sia all'interno, sui copritesta dei sedili. Nel corso del viaggio Fal offrirà ai delegati un piccolo rinfresco preparato dall'azienda "Casolare di Puglia" di Triggiano con biscottini alla pasta di mandorle di Ceglie messapica, taralli tipici baresi de L'Oro di Puglia, ciliegie ferrovia di Orchidea Frutta di Rutigliano, innaffiati da caffè e the, serviti in confezioni monoporzione, come richiedono le norme anti-Covid. Nella città lucana, all'interno della stazione progettata da Stefano Boeri per Matera capitale della Cultura, Fal ha allestito una particolarissima mostra: un intervento di "exhibition design" e arte contemporanea che basa il proprio presupposto concettuale sul trinomio People, Planet, Prosperity, intorno al quale si articola il programma della presidenza italiana del G20.

Alcune delle delegazioni alle quali il ministro degli Esteri Luigi Di Maio darà il benvenuto alle 19 nel castello Svevo del capoluogo pugliese sono già in città. Il primo appuntamento previsto a Bari, dove alloggeranno i delegati, è la visita al museo archeologico di Santa Scolastica, dove il sindaco Antonio Decaro inaugurerà insieme al ministro Di Maio e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, la mostra "Le forme del desiderio". All'inaugurazione parteciperà anche Josep Borrell, vicepresidente della Commissione europea e rappresentante della Politica estera. (ANSA).