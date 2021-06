Covid: in Basilicata 21 positivi su 771 tamponi esaminati

(ANSA) - POTENZA, 26 GIU - Ventuno dei 771 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che è stato registrato anche un altro decesso (il totale delle vittime del covid-19 è di 568).

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ancora ricoverate 22 persone ma nessuna è curata in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 806, mentre i guariti sono 24.907. Ieri sono state effettuate 3.322 vaccinazioni: ad oggi, 283.087 lucani hanno ricevuto la prima dose di vaccino e 153.811 anche la seconda. (ANSA).