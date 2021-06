ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata 'bianca', sempre meno casi

(ANSA) - POTENZA, 22 GIU - Solo 14 casi positivi su 669 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore: dall'ultimo bollettino diffuso dalla task force regionale emerge nitidamente come ormai la Basilicata (da ieri in zona bianca) sia entrata in una fase nuova della pandemia da covid-19. Buone notizie giungono anche dalla campagna vaccinale, con un trend che continua a mantenersi sopra le quattromila inoculazioni al giorno. E come evidenziato dal direttore del Dipartimento regionale alla Salute, Ernesto Esposito, sono solo 21 mila le persone lucane nella fascia di età compresa tra i 60 e 79 che non hanno ancora ricevuto il siero.

Dei 14 casi positivi riscontrati ieri, 13 riguardano residenti in regione. Con le guarigioni di 34 lucani il numero degli attualmente positivi è di 1.212. Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 567.

Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 29, nessuna delle quali in terapia intensiva, ormai vuote da diversi giorni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, la Giunta regionale ha reso noto che ieri "sono state effettuate 4.258 vaccinazioni" e che "sono 273.619 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (49,5 per cento) e 148.091 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (26,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 421.710 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)". Poco fa l'Asm (l'Azienda sanitaria di Matera) ha annunciato che che "a causa di alcune criticità dell'attuale punto vaccinale di Pisticci , situato presso la tendostruttura di Via Olimpia", dal 24 giugno bisognerà recarsi "presso il piano rialzato delle palazzine adiacenti il presidio ospedaliero di Tinchi, già sede del Poliambulatorio". (ANSA).