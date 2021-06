Antica cisterna riattivata nel Parco della Murgia materana

(ANSA) - MATERA, 21 GIU - L'antica cisterna a tetto di ''Tempa rossa'', che l'Ente Parco della Murgia materana ha recuperato con tecniche tradizionali, sarà utilizzata in prevalenza come riserva d'acqua per spegnere eventuali incendi, che dovessero verificarsi all'interno del ''Bosco del Comune'' di Matera nell'habitat rupestre. Lo ha reso noto il presidente del Parco, Michele Lamacchia, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato anche l'assessore comunale alla cultura e ai Sassi, Tiziana D'Oppido. (ANSA).